В Киеве на два дня перекроют Крещатик

/ Фото: Виталий Лазебник

В Киеве на участке улицы Крещатик с 22:00 20 сентября до 23:00 22 сентября будет введен запрет на движение транспорта из-за мер ко Дню спасателя. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"На Крещатике с 9:00 21 сентября до 19:00 22 сентября пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню спасателя. Будут проведены соревнования "Самый сильный пожарный-спасатель Украины. Киев-2019". В связи с мероприятием предусмотрен запрет движения всех видов транспорта с 22:00 20 числа до 23:00 22 сентября на улице Крещатик – от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Прорезной", – говорится в сообщении.

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Отметим, что на Борщаговском путепроводе в Киеве в субботу, 21 сентября, восстановят движение автотранспорта. Для движения откроют одну полосу в направлении центра. А из центра – две полосы. До 1 октября восстановят движение скоростного трамвая.

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Также в Киеве уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода.

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