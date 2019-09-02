В Киеве на два месяца ограничат проезд по центральной улице

C 10 сентября по 10 ноября проезд по улице Круглоуниверситетской будет ограничен в связи с ремонтом сетей водоснабжения и канализации

В Киеве с 10 сентября по 10 ноября на улице Круглоуниверситетской (от пересечения с Крутым спуском до дома №12) временно ограничат движение транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Так, на участке улицы будут укладывать сети водоснабжения и канализации.

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"Соответствующие работы позволят подключить эти сети к жилому дому с подземным паркингом, встроенными помещениями и встроенным спортивным залом гимназии № 86 "Консул" на улице Лютеранской, 14-в в Печерском районе", – говорится в сообщении.

При этом, заказчик строительства - ОАО "Проминвестгруп-1" – после завершения работ, до 10 ноября, должен восстановить покрытие проезжей части на всю ширину и длину в пределах разрытия по типу существующего, а покрытие тротуаров – фигурными элементами мощения.

Ранее сообщалось, что тротуары на проспекте Победы стали небезопасными для пешеходов. В районе Дворца культуры завода "Большевик" (проспект Победы, 38) мы заметили огромную дыру на тротуаре, через несколько метров еще одну, но прикрытую пластиковым дорожным ограждением. Чуть дальше – еще одна дыра в асфальте. Тут провал образовался вокруг канализационного люка, который вскоре явно провалится. Дыра в тротуаре ничем не ограждена, и в ночное время тут можно запросто сломать ногу или упасть и покалечиться.

Также в Киеве уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода.

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