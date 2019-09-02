Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,14
27,75

В Киеве на два месяца ограничат проезд по центральной улице

2 сентября, 17:36

C 10 сентября по 10 ноября проезд по улице Круглоуниверситетской будет ограничен в связи с ремонтом сетей водоснабжения и канализации

В Киеве с 10 сентября по 10 ноября на улице Круглоуниверситетской (от пересечения с Крутым спуском до дома №12) временно ограничат движение транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Так, на участке улицы будут укладывать сети водоснабжения и канализации. 

Реклама

"Соответствующие работы позволят подключить эти сети к жилому дому с подземным паркингом, встроенными помещениями и встроенным спортивным залом гимназии № 86 "Консул" на улице Лютеранской, 14-в в Печерском районе", – говорится в сообщении.

При этом, заказчик строительства - ОАО "Проминвестгруп-1" – после завершения работ, до 10 ноября, должен восстановить покрытие проезжей части на всю ширину и длину в пределах разрытия по типу существующего, а покрытие тротуаров – фигурными элементами мощения.

В тренде
Украину зацепит похолодание: синоптик рассказала, где резко спадет жара

Ранее сообщалось, что тротуары на проспекте Победы стали небезопасными для пешеходов. В районе Дворца культуры завода "Большевик" (проспект Победы, 38) мы заметили огромную дыру на тротуаре, через несколько метров еще одну, но прикрытую пластиковым дорожным ограждением. Чуть дальше – еще одна дыра в асфальте. Тут провал образовался вокруг канализационного люка, который вскоре явно провалится. Дыра в тротуаре ничем не ограждена, и в ночное время тут можно запросто сломать ногу или упасть и покалечиться.

Также в Киеве уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

транспорт Киев ремонт

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве заканчивается строительство моста, который соединит два района
В Киеве заканчивается строительство моста, который соединит два районаТранспорт
Мэр Киева назвал сроки запуска скоростного трамвая на Борщаговку
Мэр Киева назвал сроки запуска скоростного трамвая на БорщаговкуТранспорт
Киевская подземка отказывается от зеленых карт:
Киевская подземка отказывается от зеленых карт: "сгорают" ли оставшиеся поездкиТранспорт
В Киеве на десяти станциях метро прекращена продажа и пополнение карточек метро
В Киеве на десяти станциях метро прекращена продажа и пополнение карточек метроТранспорт
Женщины устроили драку в киевской маршрутке: видео
Женщины устроили драку в киевской маршрутке: видеоПроисшествия
Масштабный сбой в Киевском метро привел к очередям и давке: новые подробности
Масштабный сбой в Киевском метро привел к очередям и давке: новые подробностиТранспорт

Новости партнеров

Loading...