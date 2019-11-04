В Киеве на ходу развалилась маршрутка

Фото: Сергей Гришин/Facebook

В Киеве на ходу развалилась очередная маршрутка. В частности, у "Богдана" на ходу отвалилась ось. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Сергей Гришин.

"У очередного Богдана отпала ось, на ул. Ильенко", – написал Гришин, опубликовав соответствующее фото.

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Похожий инцидент произошел не так давно на столичной Оболони. На проспекте Героев Сталинграда, 4, у маршрутки во время движения отвалилась задняя ось. Два колеса пролетели через весь проспект, чудом не задев проезжающий там транспорт, снесли забор и таранили припаркованный Nissan.

Ранее житель Киева стал свидетелем того, как водитель одной из столичных маршруток помыл свое транспортное средство водой из лужи. Также в сеть попало видео, как пассажиры возле станции метро "Васильковская" толкают в Киеве в депо сломавшийся троллейбус 45-го маршрута.

Как сообщалось, киевская власть планирует заменить маршрутки, которые регулярно попадают в дорожно-транспортные происшествия, комфортабельными автобусами. На первом этапе планируют отказаться от услуг перевозчиков, которые дублируют коммунальный транспорт. А это – едва ли не каждый третий "бусик".

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