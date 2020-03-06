В Киеве на месяц частично перекроют проспект Любомира Гузара

Движение будет ограничено на 1,5 полосы

В Киеве на проспекте Любомира Гузара возобновляются активные работы на проезжей части. Как сообщили в "Киевавтодоре", ремонт дорожного полотна в ближайшее время запланирован на участке от ул. Пушечной до б-ра Вацлава Гавела в направлении Кольцевой дороги.

В связи с этим с 7 марта до 5 апреля движение на указанном участке дороги будет частично ограничено.

Во время ремонта движение будет ограничено на 1,5 полосы. Работы продлятся около месяца. Сразу после завершения ремонта дорожники начнут работать на других полосах движения в направлении Кольцевой дороги.

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Напомним, в Киеве с 7 марта по 31 мая перекроют движение на участке улицы Пушкинской между улицами Льва Толстого и бульваром Тараса Шевченко.

Также сообщалось, что в мае этого года столичные дорожники начнут асфальтирование проезжей части Подольско-Воскресенского мостового перехода.

А осенью в 2019 году, с наступлением холодов, журналисты "Сегодня" отправились посмотреть, как обстоят дела у столичных мостов и проверить их состояние.

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