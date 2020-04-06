В Киеве на месяц частично перекроют путепровод на Полярной

Путепровод будут ремонтировать с 7 апреля по 7 мая

С 7 апреля по 7 мая на путепроводе через железную дорогу на ул. Полярной частично ограничат движение, сообщили в "Киевавтодоре".

Так, дорожники начали второй этап текущего ремонта путепровода. В частности, там будут ремонтировать деформационные швы. Во время ремонта движение будет частично ограничено.

Реклама

В коммунальной корпорации приносят извинения за временные неудобства.

В тренде У Кличко рассказали, где в аптеках Киева можно купить маски

Напомним, с 31 марта по 1 мая на проспекте Степана Бандеры частично ограничат движение в связи с капитальным ремонтом. Во время работ движение будет организовано по одной полосе. Работы на участке в направлении Северного моста продлятся до начала мая.

А недавно начался самый масштабный ремонт дорог в истории Украины за весь период независимости. Планы грандиозные – власть обещает восстановить 4 тысячи километров трасс как международного, так и местного значения. Сейчас 95% всех дорог страны в неудовлетворительном состоянии – их покрытие часто разрушает перегруженный транспорт. Восстановление трасс началось в 18 областях.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама