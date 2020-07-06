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В Киеве на месяц ограничили движение по мосту на Братиславской улице

6 июля, 23:23

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

На путепроводе проходит большой ремонт

На путепроводе на улице Братиславской частично ограничено движение транспорта до 1 августа, сообщили в КГГА.

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В частности, на путепроводе на пересечении улиц Братиславской и Шолом-Алейхема начался следующий этап ремонта деформационных швов и бетонных конструкций. Во время работ движение частично ограничено – дорожники работают на одной полосе, отметили в "Киевавтодоре".

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Напомним, до 10 августа в столице планируют полностью восстановить движение по развязке на пересечении проспектов Степана Бандеры и Героев Сталинграда. Также столичные дорожники начали работы еще на одной важной транспортной артерии – на Южном мосту. Там обновляют дорожное покрытие и приведут в порядок тротуары. Эти работы будут выполнять преимущественно в ночное время. Завершить их планируют до 30 августа.

Кроме того, новости "Сегодня" писали о проблемах на новом пешеходном мосту в центре Киева, который был открыт в конце мая прошлого года. Так, на мосту треснуло высокое антивандальное боковое стекло на перилах.

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КГГА движение дорожники дорожное покрытие

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