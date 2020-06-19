В Киеве на месяц ограничили проезд на Воздухофлотском путепроводе и под ним

В Киеве с 8:00 в пятницу, 19 июня, на месяц частично ограничили движение на Воздухофлотском путепроводе и под ним. Об этом сообщает пресс-служба КК "Киевавтодор".

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"На Воздухофлотском путепроводе начинаем противоаварийные работы. Продлятся они до 19 июля. Во время работ движение на путепроводе будет частично ограничено. Также будет ограничено движение под путепроводом на 1 полосу в сторону Святошино", – говорится в сообщении.

Напомним, в 2018 году с конструкций Воздухофлотского путепровода коммунальные службы в срочном порядке убирали опасные куски бетона, которые могли упасть на прохожих. Позднее в том месте была построена крытая галерея для пешеходов, а сама конструкция моста – была подперта мощными металлическими "костылями". О необходимости ремонта Воздухофлотского путепровода в КГГА заговорили сразу после обрушения части конструкций на Шулявском путепроводе в феврале 2017 года.

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Напомним, Воздухофлотский путепровод был построен в 1956-1958 года прошлого века. Его длина 60 метров, а ширина 20 метров. На путепроводе до сих пор остались серпы, молоты и колосья, которыми он был украшен в советские времена.

Также ранее сообщалось об аварийном состоянии моста Патона.

Кроме того, новости "Сегодня" писали о проблемах на новом пешеходном мосту в центре Киева, который был открыт в конце мая прошлого года. Так, на мосту треснуло высокое антивандальное боковое стекло на перилах.

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