В Киеве на Минском массиве откроют новую дорогу

В Киеве в сентябре планируют запустить автотранспорт на новый участок Большой Окружной дороги – от Минского проспекта через улицу Семьи Кульженко до Полярной улицы, сообщили в департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

В целом, во время подготовительных работ строительства участка дороги от ул. Рокоссовского до ул. Богатирской, перенесли часть гаражей, отселили жителей домов, которые попадали под пятно строительства дороги, снесли зеленые насаждения, перенесли сети водоснабжения, канализации, газопроводы высокого и среднего давления, а также переустроили ЛЭП 110кВ.

Из основных работ на сегодняшний день выполнены:

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строительство и завершение переселения 50 гаражей

завершен монтаж железобетонных конструкций путепровода на пересечении Окружной дороги через ул. Богатырскую;

дорожная насыпь на участке 1,2 км;

выполняются работы по строительству путепровода через железную дорогу. В частности, в полном объеме устроены буронабивные сваи, выполняется монтаж железобетонных конструкций;

завершено строительство и выполняются отделочные работы подземного пешеходного перехода через окружную дорогу;

прокладываются инженерные сети (дождевая канализация, водопровод, электрокабели, наружное освещение)

выполнено устройство основания дорожной одежды на участке от ул. Рокоссовского до ул. Семьи Кульженко.

По состоянию на 9 августа 2019 года сумма выполненных с начала строительства работ составляет 344,5 млн грн.

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Напомним, в апреле 2019 года столичная власть начала принятие в пользование ряда государственных дорожных объектов, в частности, части Окружной дороги, который сейчас находятся в собственности области.

Как сообщалось, дорожно-строительный сезон 2019 года будет насыщенным. Дорожники завершат масштабные работы на переходных объектах – там, где они начались в предыдущие годы, а также начнут на новых. Среди перечисленных можно увидеть проблемный путепровод через ж/д пути, который находится в Соломенском районе на пересечении проспектов Комарова и Курбаса возле станции скоростного трамвая "Семьи Сосниных".

Новости "Сегодня" сообщали, что правительство Украины одобрило масштабную программу развития дорог местного значения и готово приступить к ее реализации. В частности, планируется использование технологии цементобетонного покрытия, которое производится в Украине, уже со следующего строительного сезона.

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