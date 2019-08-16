Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,32
28,23

В Киеве на набережной построят веломагистраль

Сегодня, 22:37

Новую трассу планируют построить на месте бывших трамвайных путей

/ Фото: AFP

Между Почтовой Площадью и мостом им. Патона построят новый веломаршрут. Его длина – ориентировочно 4,8 км, сообщили в КК "Киевавтодор". Веломагистраль построят вдоль зеленой зоны на месте демонтированного трамвайного пути.

"Веломаршрут вдоль Набережного шоссе можно назвать настоящей веломагистралью. Кроме самой велодорожки, которую выполнят из асфальтобетона, там появятся велопарковки, навигация, LED-освещение. Предлагается, что светодиодные указатели направления движения будут выполнены по технологии LED-камней. Это будет один из самых масштабных проектов велоинфраструктуры в столице", – сообщил генеральный директор "Киевавтодора" Александр Густелев.

Разметку на велодорожке нанесут холодным двухкомпонентным пластиком. Вдоль веломаршрута будут установлены площадки для отдыха с тенью. Также обустроят пешеходную прогулочную зону, которая будет отделена от велочасти. Тротуар будет выполнен из ФЭМ-мощения. Кроме того, возле велодорожки будет обустроена укомплектованная "уличная мастерская" (станция ​​ремонта).

Проект в полном объеме должен быть выполнен в апреле 2020 года, после этого начнутся строительные работы.

В этом году в столице открылись 33 площадки городского велопроката. Для того чтобы воспользоваться услугой, нужно скачать на мобильный телефон приложение и пройти платную регистрацию (30 грн). Чтобы взять велосипед на площадке,  нужно поднести свой смартфон к QR-коду на двухколеснике, выбрать абонемент и нажать на кнопку "Начать прокат". После этого можно кататься по городу. Стоимость аренды за каждые полчаса составляет 30 гривен. Для долгосрочного проката предусмотрены абонентские программы – на месяц и велосезон (до первого снега). Месячный абонемент стоит 499 гривен (раньше 399), а сезонный – 1299 гривен (раньше 800).

Также в 2018 году в Киеве работали 30 велопрокатных станций. Несмотря на предупреждения, велосипеды несколько раз портили и даже пытались воровать. Так, мужчина взял прокатный велосипед и нес на плечах 400 м, пока его не увидели прохожие и не обратились в полицию. Преступнику грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Киев велосипед Велоспорт велосипедисты велодорожка

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В метро Киева могут временно закрыть три станции
В метро Киева могут временно закрыть три станцииТранспорт
Стало известно, почему провалился асфальт возле Офиса президента в центре Киева (фото и видео)
Стало известно, почему провалился асфальт возле Офиса президента в центре Киева (фото и видео)Происшествия
В сети появилось видео, как в Киеве пассажиры толкают сломанный троллейбус
В сети появилось видео, как в Киеве пассажиры толкают сломанный троллейбусПроисшествия
Столичное метро избавляется от жетонов, но альтернативные способы оплаты дают сбои
Столичное метро избавляется от жетонов, но альтернативные способы оплаты дают сбоиТранспорт
Киевское метро показало новые фото строительства подземки на Виноградарь
Киевское метро показало новые фото строительства подземки на ВиноградарьТранспорт
Электронный билет в Киеве: как купить и пополнить в автомате (инфографика)
Электронный билет в Киеве: как купить и пополнить в автомате (инфографика)Транспорт

Новости партнеров

Loading...