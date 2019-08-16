В Киеве на набережной построят веломагистраль

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Между Почтовой Площадью и мостом им. Патона построят новый веломаршрут. Его длина – ориентировочно 4,8 км, сообщили в КК "Киевавтодор". Веломагистраль построят вдоль зеленой зоны на месте демонтированного трамвайного пути.

"Веломаршрут вдоль Набережного шоссе можно назвать настоящей веломагистралью. Кроме самой велодорожки, которую выполнят из асфальтобетона, там появятся велопарковки, навигация, LED-освещение. Предлагается, что светодиодные указатели направления движения будут выполнены по технологии LED-камней. Это будет один из самых масштабных проектов велоинфраструктуры в столице", – сообщил генеральный директор "Киевавтодора" Александр Густелев.

Разметку на велодорожке нанесут холодным двухкомпонентным пластиком. Вдоль веломаршрута будут установлены площадки для отдыха с тенью. Также обустроят пешеходную прогулочную зону, которая будет отделена от велочасти. Тротуар будет выполнен из ФЭМ-мощения. Кроме того, возле велодорожки будет обустроена укомплектованная "уличная мастерская" (станция ​​ремонта).

Проект в полном объеме должен быть выполнен в апреле 2020 года, после этого начнутся строительные работы.

В этом году в столице открылись 33 площадки городского велопроката. Для того чтобы воспользоваться услугой, нужно скачать на мобильный телефон приложение и пройти платную регистрацию (30 грн). Чтобы взять велосипед на площадке, нужно поднести свой смартфон к QR-коду на двухколеснике, выбрать абонемент и нажать на кнопку "Начать прокат". После этого можно кататься по городу. Стоимость аренды за каждые полчаса составляет 30 гривен. Для долгосрочного проката предусмотрены абонентские программы – на месяц и велосезон (до первого снега). Месячный абонемент стоит 499 гривен (раньше 399), а сезонный – 1299 гривен (раньше 800).

Также в 2018 году в Киеве работали 30 велопрокатных станций. Несмотря на предупреждения, велосипеды несколько раз портили и даже пытались воровать. Так, мужчина взял прокатный велосипед и нес на плечах 400 м, пока его не увидели прохожие и не обратились в полицию. Преступнику грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

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