Українська
$ 27,53
32,4
  1. Новости в Киеве
  2. Транспорт

В Киеве на неделю ограничат проезд на Голосеевском проспекте

13 августа, 10:57

Наталья Руда Наталья Руда

На участке от Героев Обороны до Ореховатского путепровода будут обновлять асфальт

В Киеве в четверг, 13 августа, с 21:00 ограничат проезд на Голосеевском проспекте.

Реклама

Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.

"Начинается средний ремонт на просп. Голосеевском. Покрытие будут обновлять на участке между ул. Героев Обороны и Ореховатским путепроводом", – говорится в сообщении.

Ограничения будут действовать до 7:00 21 августа.

Реклама

В тренде
В Киеве из-за съемок Netflix перекроют ряд улиц (список)

Напомним, что в Киеве на ряде улиц будут перекрывать и ограничивать движение транспорта в связи со съемками фильма известным стриминговым сервисом Netflix. Новости "Сегодня" писали, что компания впервые проводит съемки на территории Украины. В частности, речь идет о съемках художественного фильма The Last Mercenary с участием актера Жан-Клода Ван Дамма.

Кроме того, ранее замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко и глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков представили проект строительства новой Киевской обходной дороги. Проект планируют реализовать до 2025 года за 85 миллиардов гривен.

Также смотрите, как в Черкасской области жители села сами строят дорогу:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев пробки Голосеевский проспект

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве возле станции метро
В Киеве возле станции метро "Черниговская" рухнул столб, парализовав проезд транспорта (фото)Происшествия
В Киеве у маршрутки на ходу отвалились колеса и влетели в Renault (видео)
В Киеве у маршрутки на ходу отвалились колеса и влетели в Renault (видео)Происшествия
В Киеве из-за съемок Netflix перекроют ряд улиц (список)
В Киеве из-за съемок Netflix перекроют ряд улиц (список)Транспорт
Карантин в Киеве: только сидячие места для пассажиров и еще полтора года в масках
Карантин в Киеве: только сидячие места для пассажиров и еще полтора года в маскахТранспорт
Станцию метро
Станцию метро "Вокзальная" в Киеве могут закрывать для пассажиров: названа причинаТранспорт
ЧП возле станции метро в Киеве: что нашли на Лукьяновке и как работает подземка
ЧП возле станции метро в Киеве: что нашли на Лукьяновке и как работает подземкаПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять