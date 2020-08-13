В Киеве на неделю ограничат проезд на Голосеевском проспекте

В Киеве в четверг, 13 августа, с 21:00 ограничат проезд на Голосеевском проспекте.
Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.
"Начинается средний ремонт на просп. Голосеевском. Покрытие будут обновлять на участке между ул. Героев Обороны и Ореховатским путепроводом", – говорится в сообщении.
Ограничения будут действовать до 7:00 21 августа.
Напомним, что в Киеве на ряде улиц будут перекрывать и ограничивать движение транспорта в связи со съемками фильма известным стриминговым сервисом Netflix. Новости "Сегодня" писали, что компания впервые проводит съемки на территории Украины. В частности, речь идет о съемках художественного фильма The Last Mercenary с участием актера Жан-Клода Ван Дамма.
Кроме того, ранее замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко и глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков представили проект строительства новой Киевской обходной дороги. Проект планируют реализовать до 2025 года за 85 миллиардов гривен.
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