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В Киеве на неделю перекрыли Владимирскую улицу

13 ноября, 20:24

Ограничения вводят из-за ремонта брусчатки

/ Фото: Сегодня

С 13 до 20 ноября на части улицы Владимирской ограничат движение транспорта, предупреждает "Киевавтодор".

Ограничения введут на участке от станции метро "Золотые ворота" до Национальной оперы Украины. Там будут ремонтировать покрытие из брусчатки. На период выполнения работ движение транспорта будет частично ограничено в обоих направлениях.

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Ранее на улице Владимирской в центре Киева аварийно просела дорога. В связи с этим движение на участке улицы ограничено до 20 ноября.

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Напомним, корреспонденты новостей "Сегодня" прогулялись по городу с новым советником мэра Киева Михаилом Бахматовым – поговорили о платном проезде в центре города, велосипедистах, борьбе с пробками и многом другом. Читайте интервью с советником Кличко Максимом Бахматовым: Киевляне очень хотят выполнять ПДД, но им нужно чуточку помочь.

А тем временем первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник рассказывал на днях, что работы по строительству Шулявского моста продолжаются в штатном режиме– осуществляют пневматическое испытание нового газопровода.

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Киев движение золотые ворота Владимирская киевавтодор перекрытие дорог движение транспорта

Источник: Сегодня

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