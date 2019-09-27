В Киеве на несколько дней перекроют Крещатик

Также на две ночи будет ограничено движение на эстакаде Южного моста

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

В столице в связи с проведением массовых мероприятий в центре города на выходных, а также из-за ремонта дорожного полотна будут перекрыты Крещатик и эстакада Южного моста. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Так, 28-29 сентября на Крещатике состоится третий Международный фестиваль света и медиаискусства Kyiv Lights Festival 2019.

"В связи с этим с 21:00 27 сентября по 7:00 30 сентября на главной улице столицы запретят движение всех видов транспорта – от пересечения улицы Крещатик и улицы Архитектора Городецкого до пересечения улицы Крещатик и улицы Богдана Хмельницкого", - говорится в сообщении.

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Кроме того, с 21:00 27 сентября по 7:00 30 сентября автобусы № 24 и № 114 будут курсировать через Софийскую площадь.

Также с 21:00 28 сентября до 7:00 29 сентября и с 21:00 29 сентября до 7:00 30 сентября на эстакаде Южного моста будут ремонтировать водоотводный лоток.

"Работать на эстакаде будут в сторону Левого берега. На время работ движение будет ограничено", – уточнили в Коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Напомним, в Киеве с 19 сентября ограничили въезд грузового транспорта со стороны Борисполя. Цель ограничений – уменьшить негативное влияние транспорта на состояние воздуха и разгрузить движение.

Новости "Сегодня" ранее писали, что в столице продолжается ремонт на Борщаговском путепроводе, где до 1 октября обещают восстановить движение скоростного трамвая. Отметим, Борщаговский путепровод капитально не ремонтировался с 1965 года и находился в аварийном состоянии. Ранее мы показывали фото путепровода, который превратился в решето.

Также в Киеве уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода.

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