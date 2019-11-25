В Киеве на новогодние праздники перекрыли дороги: куда уже не пускают машины

Фото: Folk Ukraine

Во время новогодних и рождественских праздников в центре столицы ограничат движение транспорта на нескольких центральных улицах, сообщает КГГА.

В частности, дороги будут перекрывать на следующих локациях:

с 25 ноября по 26 января 2020 – ограничение движения транспорта по Владимирскому проезду – по правой полосе в направлении Михайловской площади;

с 25 ноября по 26 января 2020-го – запрет движения всех видов транспорта по Владимирскому проезду – от улицы Малой Житомирской до Михайловской площади

19 декабря с 17:00 до 19:00 – запрет движения всех видов транспорта по Владимирской улице (от дома № 51/53 до пересечения с улицей Софиевской)

Также запретят движение транспорта по Владимирскому проезду и улице Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка):

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19 декабря – с 16:00 до 22:00;

24 декабря – с 16:00 до 22:00;

с 20:00 31 декабря до 3:00 1 января 2020;

1 января – с 14:00 до 22:00;

7 января – с 12:00 до 17:00.

Напомним, с 14 декабря 2019 до 12 января 2020 новогодние развлечения будут проходить на Софийской площади, Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой), проезжей части Владимирского проезда напротив дома № 5. А с 14 декабря 2019 до 19 января 2020 г. – на Контрактовой площади.

Департаменту транспортной инфраструктуры поручено внести изменения в работу наземного пассажирского транспорта. В связи с запретом движения всех видов транспорта в конце декабря – начале января откроют проезд по улице Крещатик каждую субботу, каждое воскресенье, в праздничные и нерабочие дни.

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Напомним, главная елка Украины на Софийской площади в Киеве в этом году, возможно, будет живой. Об этом "Сегодня" рассказал куратор проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий. Также на Софийской площади будет построен специальный павильон, его посвятят истории Санта-Клауса, который прибудет в Киев из Европы.

Традиционно в центре города также появятся новогодние домики, где можно будет купить еду, горячий глинтвейн и сувениры.

Как в прошлом году устанавливали главную елку страны и украшали ее игрушками, смотрите в нашем сюжете:

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