Сделать стартовой
25,7
28,84
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Транспорт

В Киеве на обновленных станциях общественного транспорта не работают лифты

11 июля, 09:19

На станции электрички лифт включает охрана, а на скоростном они стоят

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Киевляне жалуются, что на недавно обновленных станциях общественного транспорта не работают лифты. "Сегодня" проверили несколько объектов и выяснили, в чем причина. 

ПО ВРЕМЕНИ. Только в июне власти торжественно презентовали станцию городской электрички "Вышгородская" после масштабного капремонта. В КГГА тогда заявили, что она должна стать эталоном для других станций в плане удобства для пассажиров. Здесь обустроили удобный пандус, тактильную плитку для незрячих и лифт. Но, как выяснилось, подъемник работает не всегда.

"Лифт, которого все так долго ждали, по умолчанию закрыт, просто выключен. Чтобы им воспользоваться, нужно разыскать охранника, который оценит необходимость включения и примет решение — поедете вы или пойдете пешком", — раскритиковал в соцсетях житель столицы Сергей Ритвин.

Проверили работу лифта на "Вышгородской" и мы. Оказалось, его действительно полностью отключают с 10 утра до 4 вечера. Как нам пояснили на станции, в это время не ходят поезда, и люди не заходят на станцию. Нам, к слову, таки повезло проехаться в нерабочее время. Но охранник признался, что забыл вовремя выключить лифт. Кстати, бросается в глаза и то, что отремонтировали не всю станцию, а лишь один из выходов. Остальные два находятся в ужасающем состоянии: ступеньки рассыпаются, пандусов для колясок нет, а ж/д платформа покрыта трещинами.  

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

НЕ ВКЛЮЧАЛИ. Обновленную станцию скоростного трамвая "Вацлава Гавела" с пересадочным узлом с помпой открывали в феврале. Лично мэр Киева проинспектировал качество ее ремонта. Однако спустя полгода на станции мы нашли значительные недочеты… Два новых лифта, которые ведут на остановку обычных трамваев на проспекте Комарова, так и не заработали до сих пор. Входы в них вообще заперты на ключ. Не появилась и навигация, указывающая путь к подъемникам. Увы, люди вынуждены подниматься по высоким ступенькам, на которых даже нет пандуса. Уверены, для женщин с детскими колясками или людей с инвалидностью это очень большая проблема. Когда запустят лифты и построят пандус для маломобильных групп населения, в департаменте транспортной инфраструктуры КГГА нам не смогли пояснить.

МЕТРО. Два новых подъемника были недавно установлены и на выходах из метро "Святошин", где также частично закончилась серьезная реконструкция. Тут как раз проблем мы не обнаружили. Во время нашего визита оба работали без проблем. Кроме того, здесь очень удобная навигация, которая подсвечивается разными цветами.

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

"У нас очень большой пассажиропоток, и обустройство этих лифтов очень помогло людям", — рассказала нам дежурная на станции. 

Напомним, что ранее в столичном метро произошла чрезвычайная ситуация: женщина упала с эскалатора и сильно ушибла лицо, также у нее рассечение руки. По словам очевидцев, первую помощь пострадавшей оказывали пассажиры, а на станции даже не было аптечки. 


Также мы писали, что делать, если в доме долго не работает лифт.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, метро, лифт

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве на обновленных станциях общественного транспорта не работают лифты". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Харькове скончался налоговик, упавший со ступеней в метро

Вчера, 16:21

По данным врачей, он спьяну разбил голову

Киевское метро два дня будет работать дольше обычного графика: названа причина

9 июля, 13:10

В метрополитене предупредили о возможных ограничениях на вход пассажиров

Почему закрыт выход на "Житомирской": в метро объяснили причину

9 июля, 12:44

Местные жители жалуются, что из-за ларьков сложно попасть на станцию

Сильный ливень обрушился на Вашингтон: машины по крыши в воде, метро затоплено

9 июля, 10:23

Местные власти рекомендовали водителям отказаться от поездок

Ученые назвали лучший вид спорта после 40 лет

Суд по «Краяну»: Саакашвили принес «черную бухгалтерию» Труханова

Порошенко пригрозил тем, кто кричит «Ганьба!» на его встречах

Почему у женщины растет животик? 5 основных причин

Пятнадцать подсказок человеку свыше

"Как она постарела": Алла Пугачева ужаснула поклонников

В Чернобыльской зоне выросли гигантские цветы (фото)

В Украине увеличили «декретные» и выплаты одиноким матерям

На яхте патриарха Кирилла заметили девушек в купальниках

Зеленский обратился к украинцам из-за анонсированного телемоста

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Доллар по 24? Все может быть

9 июля, 07:51

Эксперты объяснили, почему гривня укрепляется сильнее, чем предполагалось, и что будет с курсом дальше

Саммит Украина – ЕС: как прошла 21-я встреча лидеров и что осталось за кадром

9 июля, 07:37

В Брюсселе выделили больше финансовой помощи, но из-за смены глав европейских институций завоевать доверие ЕС станет сложнее

Кабмин готовит правки к Трудовому кодексу: украинцев ждут гибкие графики и обед на три часа

9 июля, 07:19

Можно будет сэкономить время, деньги и присмотреть за детьми

Рада, прощай: каким был восьмой созыв украинского парламента

9 июля, 07:00

Нардепы меньше дрались, много "сочиняли" и дважды изменили Конституцию

В Украине запретили популярное обезболивающее

Унизивший россиян клип Пирожкова возглавил тренды YouTube

Названы 11 ранних симптомов рака
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь