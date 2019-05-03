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В Киеве на Саперно-Слободской на два месяца ограничат движение для пешеходов

3 мая, 11:16

Ограничение продлится с 6 мая по 7 июля

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

В Киеве на пешеходном мосту на улице Саперно-Слободской на два месяца будет ограничено движение пешеходов, сообщает пресс-служба КК "Киевавтодор".

"С 6 мая по 7 июля в связи с выполнением ремонтных работ на пешеходном мосту на ул. Саперно-Слободской (возле магазина "Леруа Мерлен") будет частично ограничено движение пешеходов по мосту", - говорится в сообщении.

Ближайший пешеходный мост через Саперно-Слободскую находится в 400 метрах от ремонтируемого.

Отметим, что ранее в Киеве Рыбальский мост, который уже несколько лет был закрыт для автомобилей, полностью перекрыли и для пешеходов: в конце апреля здесь появился забор и табличка, которая информирует о грядущих строительных работах. Также на мосту появилась охрана, которая не пропускает на его территорию людей. Забор также перекрыл часть тротуара на Набережно-Крещатицкой улице, которая проходит по стороне, где находится выход на Рыбальский мост.

Мы писали, что в прошлом году в Киеве закрыли один из самых старых виадуков – Кудрявский мост. Его закрыли для пешеходов. В аварийном состоянии мост был в течение последних 17 лет. 

Также смотрите, как в столице происходил демонтаж Шулявского путепровода:


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Тег Киев, мост, Саперно-Слободская

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