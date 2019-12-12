В Киеве на Шулявском путепроводе скоро начнут укладывать асфальт (видео)

Планируется, что движение по Шулявскому мосту откроют в конце декабря

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал новое видео со строительства нового Шулявского путепровода, которое продолжается с начала весны этого года.

По словам мэра, после установки последнего прогона нового моста строители уже завершили сварочные работы по его присоединению к общей конструкции.

"Устройство насыпи к путепроводу со стороны улицы Вадима Гетьмана почти завершили, заканчивают работы и по возведению подпорных стен и сетей ливневой канализации. Со стороны улицы Александра Довженко тоже продолжаются работы по обустройству подпорных стен и насыпи", - уточнил Кличко, добавив, что строители готовятся к асфальтированию полотна нового моста.

Реклама

Планируется, что движение по Шулявскому мосту откроют в конце декабря.

Напомним, ранее в районе строительства путепровода было обнаружено более сотни артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны, в том числе калибра 152 мм, а также пехотные мины и ручную гранату. На место происшествия прибыли саперы столичного управления ГСЧС, которые изъяли опасные находки, вывезли их на полигон и уничтожили.

Также стоит напомнить, что в Киевской городской госадминистрации сделали заявление о сроках строительства объекта, заверив, что работы идут в соответствии с графиком.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама