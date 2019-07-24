В Киеве на сутки полностью перекроют проспект Победы

27 июля на развязке будут монтировать конструкции нового Шулявского моста

Фото: Мила Князьская-Ханова

В Киеве в субботу, 27 июля, будет полностью перекрыто движение транспорта по проспекту Победы в районе стройки Шулявского моста, сообщили в КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева".

Так, в связи с перевозкой и монтажом металлоконструкций нового путепровода транспорт пустят в объезд с 00:10 до 23:50.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и внимательно соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать аварийных ситуаций на дороге.

Как сообщалось, в столице продолжается большая стройка нового путепровода на месте снесенного Шулявского моста. Так, металлические каркасы опор нового сооружения заливают бетоном. Также на стороне проспекта Победы, где находится вход на станцию метро "Шулявская", можно заметить конструкцию пролета моста, которую вскоре установят на опоры.

Напомним, ранее со стороны завода "Большевик" собирали первый пролет нового Шулявского моста - металлическую конструкцию длиной в 20—25 метров. Из таких пролетов до конца года обещают собрать мост. Позже при помощи крана ее установят на готовые опоры моста.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, строители работают над тем, чтобы в сентябре завершить монтаж конструкций моста, а к декабрю мост планируют запустить в работу.

Отметим, что движение по мосту было закрыто в марте. В апреле Шулявский путепровод (один из самых загруженных в столице) полностью разобрали, а закончить все работы, включая постройку нового моста, обещают к концу этого года. Стоимость работ оценивается в около 830 млн гривен, у генподрядчика уверяют, что все работы идут по графику.

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