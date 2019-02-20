В Киеве на три дня частично перекроют мост Патона

Движение будут ограничивать днем с 21 по 23 февраля

Фото: Данил Павлов, Сегодня

В Киеве на три дня частично перекроют мост Патона //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ade/b2a/5c5adeb2adc60.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ade/b2a/5c5adeb2adc60.jpg 2019-02-20T15:43:00+02:00 Транспорт Движение будут ограничивать днем с 21 по 23 февраля

В Киеве 21, 22 и 23 февраля будет частично ограничено движение транспорта по мосту Патона в направлении проспекта Соборности, сообщили в КК "Киевавтодор".

Ограничения коснутся первой полосы и будут действовать в указанные дни с 6:00 до 16:00 в связи с выполнением первоочередных ремонтных работ.

Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, в прошлом году мы писали, что несколько тысяч мостов в Украине требуют неотложного ремонта. Среди них и знаменитый, построенный 65 лет назад, мост Патона с уникальной цельносварной конструкцией, которая дала трещину. Из-за этого киевляне наблюдали целый водопад – на мосту прорвало тепломагистраль.

Кроме того, киевлян напугало состояние одной из опор моста Патона, от которого отлетела гранитная облицовка. "Мост "устал" и долго не протянет", — пишут люди в соцсетях. Отметим, что опоры моста Патона находятся не в лучшем состоянии уже не первый год: в 2016 году столичные байдарочники обнаружили около двух метров обрушившейся облицовки.

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