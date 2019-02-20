В Киеве на три дня частично перекроют мост Патона
Движение будут ограничивать днем с 21 по 23 февраля
В Киеве 21, 22 и 23 февраля будет частично ограничено движение транспорта по мосту Патона в направлении проспекта Соборности, сообщили в КК "Киевавтодор".
Ограничения коснутся первой полосы и будут действовать в указанные дни с 6:00 до 16:00 в связи с выполнением первоочередных ремонтных работ.
Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.
Напомним, в прошлом году мы писали, что несколько тысяч мостов в Украине требуют неотложного ремонта. Среди них и знаменитый, построенный 65 лет назад, мост Патона с уникальной цельносварной конструкцией, которая дала трещину. Из-за этого киевляне наблюдали целый водопад – на мосту прорвало тепломагистраль.
Кроме того, киевлян напугало состояние одной из опор моста Патона, от которого отлетела гранитная облицовка. "Мост "устал" и долго не протянет", — пишут люди в соцсетях. Отметим, что опоры моста Патона находятся не в лучшем состоянии уже не первый год: в 2016 году столичные байдарочники обнаружили около двух метров обрушившейся облицовки.
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