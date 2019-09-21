В Киеве на все выходные перекрыли Крещатик

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Киеве с вечера 20 сентября до 23:00 22 сентября запрещено движение транспорта на участке улицы Крещатик – от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Прорезной. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Ограничительные меры связаны с проведением в центре столицы (с 9:00 21 сентября до 19:00 22 сентября) торжественных мероприятий, посвященных Дню спасателя. Так, запланированы соревнования "Самый сильный пожарный-спасатель Украины. Киев-2019".

Реклама

При этом изменены и маршруты движения общественного транспорта: до 23:00 22 сентября движение автобусов №№ 24, 114 будет организовано через Софийскую площадь.

В тренде Под Киевом сожгли дом Гонтаревой: видео и фото

Отметим, что на Борщаговском путепроводе в Киеве в субботу, 21 сентября, восстановят движение автотранспорта. Для движения откроют одну полосу в направлении центра. А из центра – две полосы. До 1 октября восстановят движение скоростного трамвая.

Также в Киеве уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама