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В Киеве на выходных изменят движение ряд автобусов и троллейбусов

7 июня, 16:32

Общественный транспорт изменит схему движения из-за массовых мероприятий

Фото: Pixabay

В Киеве в субботу, 8 июня, с 11:00 (ориентировочно до 12:15) будет изменен маршрут троллейбусов №№ 5, 7, 8, 17 и автобусов №№ 24, 114, 118 в связи с праздничными мероприятиями по случаю Всеукраинского дня семьи и Международного дня защиты детей. Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранса".

В это время движение маршрутов будет организовано:

троллейбусов №№5, 7, 8, 17 соответственно от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянского, площади Космонавтов до ул. Леонтовича;

автобусов № 24 от железнодорожного вокзала "Центральный" до Софийской площади по следующей схеме:

Вокзальная площадь – ул. Симона Петлюры – бульвар Тараса Шевченко – ул. Леонтовича – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Владимирская – Софийская площадь, в обратном направлении: ул. Владимирская – бульвар Тараса Шевченко – ул. Симона Петлюры – Вокзальная площадь;

автобусов № 114 на участках:

  • от железнодорожного вокзала "Центральный" до Софийской площади: Вокзальная площадь – ул. Симона Петлюры – бульвар Тараса Шевченко – ул. Леонтовича – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Владимирская – Софийская площадь, в обратном направлении – ул. Владимирская – бульвар Тараса Шевченко – ул. Симона Петлюры – Вокзальная площадь;
  • от ул. Милославской до ул. Набережно-Крещатицкая – по действующему маршруту, далее: ул. Почайнинская – ул. Григория Сковороды – ул. Межигорская – ул. Электриков – ул. Набережно-Рыбальская – Северный мост, далее – по действующим маршруту;

автобусов № 118 - от станции метрополитена "Политехнический институт" до бульвара Тараса Шевченко по действующей схеме, далее: ул. Владимирская – ул. Льва Толстого – ул. Большая Васильковская – ул. Павла Скоропадского, далее – по действующей схеме, в обратном направлении – по этой же схеме.

Также в связи с переносом контактной сети троллейбуса на просп. Победы – ул. Вадима Гетьмана 8 июня с 00:10 до 2:40 будет изменено движение троллейбусов маршрутов №№ 92Н, 93Н, 94Н. 

Вместе с тем, улица Крещатик на участке от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Михайловской будет перекрыта с 05:00 до 22:00.

При этом в воскресенье, 9 июня, с 08:00 до 18:00 будет частично ограничено движение транспорта в связи с ремонтом покрытия на ул. Симона Петлюры (на участке от бульвара Тараса Шевченко до ул. Саксаганского). 

Ранее новости "Сегодня" писали, что киевская власть планирует заменить маршрутки, которые регулярно попадают в ДТП, комфортабельными автобусами. На первом этапе планируют отказаться от услуг перевозчиков, которые дублируют коммунальный транспорт. А это – едва ли не каждый третий "бусик".


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Тег Киев, общественный транспорт, ограничения

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Сегодня

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