В Киеве на выходных могут ограничить работу метро

На трех станциях в центре города могут ограничить проход пассажиров из-за футбола

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

В воскресенье, 3 ноября в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Львов" (Львов), возможны изменения в работе столичного метрополитена, предупреждают в подземке.

Так, после окончания футбольного матча, который начнется в 17:00, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого". При этом полностью станции закрываться не будут.

Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций, уточнили в метро.

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Напомним, 1 ноября утром метро закрыли для пассажиров станции метро "Крещатик" и "Майдан Незалежности". Они закрыты на вход и выход, поезда проезжают их без остановки, сообщили "Сегодня" пассажиры. Также был закрыт пересадочный узел между "Театральной" и "Золотыми воротами", и со станции "Крещатик" на Майдан.

В метро был небольшой хаос. Благо, по громкой связи людям поясняют на какие станции нужно ехать, чтобы выйти на поверхность и попасть в нужное место. Как оказалось, метро действительно закрыли из-за "минера".

Отметим, в средине сентября полицейские два дня подряд получали анонимные сообщения о массовых заминированиях. К счастью, опасных предметов не обнаружили, но, увы, не нашли и "минеров".

Подробности о минированиях в столице смотрите в сюжете:

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