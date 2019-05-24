В Киеве на выходных могут ограничить работу пяти станций метро

В пресс-службе подземки перечислили станции, о которых идет речь

Фото из архивов "Сегодня".

В связи с проведением в Киеве праздничных мероприятий ко Дню города и Дню столицы 25 и 26 мая возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена, сообщает пресс-служба столичной подземки.

Так, 25 и 26 мая возможно ограничение (не закрытие) на вход станции "Контрактовая площадь" после проведения праздничных концертов на Контрактовой площади. Также 26 мая возможно ограничение (не закрытие) на вход станции "Выставочный центр" после проведения концерта на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины".

Также в воскресенье могут ограничить работу нескольких станций в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Львов" (Львов).

Так, после окончания футбола возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Напомним, что на выходных в столице также предусмотрено временное ограничение транспортного движения.

Ранее "Сегодня" собрали полную программу празднования Для Киева в 2019 году, которые будут проходить на нескольких локациях в городе.

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