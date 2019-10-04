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В Киеве на выходных не будет ходить скоростной трамвай на Борщаговке

4 октября, 14:53

Будет приостановлено движение трамваев №1 из-за капитального ремонта путей на бульваре Кольцова

В Киеве в субботу и воскресенье, 5-6 октября, на Борщаговке не будет ходить скоростной трамвай №1. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс".

"5 и 6 октября движение трамваев №1 будет приостановлено. Продолжаем капремонт путей на б-ре Кольцова. Количество автобусов №2Т и трамваев №3 будет увеличено", – говорится в сообщении.

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Напомним, что после начала ремонта Борщаговского путепровода в Киеве жители микрорайона оказались буквально отрезаны от остальной части города. Так, популярные маршруты скоростного трамвая № 1 и № 3были закрыты с конца июня, их запустили только несколько дней назад, 30 сентября, при этом "двойка" прекратила курсировать. При этом через несколько дней после запуска движения трамваев на Борщаговке напротив новостроек по бульвару Кольцова трамвай сошел с рельс, поэтому движение на скоростной линии было приостановлено на некоторое время.

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Также в Киеве уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу старого и возведению нового Шулявского путепровода.

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транспорт Киев трамвай

Источник: Сегодня

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