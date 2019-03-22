В Киеве на выходных не будет курсировать один трамвай

Не будет ездить трамвай №16, который перевозит пассажиров от станции метро "Героев Днепра" до Контрактовой площади

Фото: Анатолий Бойко

В Киеве на выходных не будет курсировать один трамвай //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4bd/555/5c94bd55594ee.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4bd/555/5c94bd55594ee.jpg 2019-03-22T12:50:00+02:00 Транспорт Не будет ездить трамвай №16, который перевозит пассажиров от станции метро "Героев Днепра" до Контрактовой площади

В Киеве с 23 по 25 марта будет закрыто движение трамвая маршрута №16, который курсирует от станции метро "Героев Днепра" до Контрактовой площади, сообщает пресс-служба КГГА.

Движение будет закрыто с 0:00 23 марта по 6:00 25 марта в связи с ремонтом трамвайных путей на пересечении ул. Маршала Малиновского и ул. Добрынинская.

На указанный период:

организуется работа трамвайного маршрута №11 "ул. Иорданская – Контрактовая площадь";

увеличивается количество подвижного состава на троллейбусном маршруте № 44 "Просп. Степана Бандеры – ул. Северная".

Пассажиры троллейбусов маршрута №44 имеют право проезда по месячным проездным билетам, приобретенным для проезда в трамвае.

Напомним, в Киеве началась масштабная реконструкция транспортной развязки и Шулявского моста – движение по нему было полностью перекрыто, а рабочие начали демонтаж конструкций. Журналисты "Сегодня" побывали на месте проведения работ.

Также сообщалось, что поздним вечером 5 марта в скоростном трамвае произошел неприятный инцидент. Вандалы разбили стекло в вагоне нового трамвая PESA на Борщаговской линии. На место совершения преступления сразу вызвали полицию и составили акт повреждения коммунального имущества.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве на выходных не будет курсировать один трамвай". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.