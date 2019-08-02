В Киеве на выходных ограничат движение на Позняках

В Дарницком районе Киева на выходных начнут асфальтировать часть улицы Драгоманова (от дома № 25 до дома № 17). Об этом сообщили в КК "Киевавтодор".
Дорожники будут работать в течение двух ночей: с 20:00 3 августа до 6:00 4 августа и с 20:00 4 августа в 6:00 5 августа.
Во время работ движение по ул. Драгоманова будет частично ограничено, а выезд на ул. Кошица будет полностью перекрыт.
Напомним, что на данный момент в столице продолжается ремонт Борщаговского путепровода и строится Шулявский путепровод. Для того, чтобы смонтировать многотонный пролет Шулявского моста, в столице перекрывался проспект Победы.
Вместе с тем, также идут ремонтные работы на проспекте Бандеры длиной 4,5 км, одного из самых загруженных в городе. Работы идут перед Северным мостом — от проспекта Героев Сталинграда до улицы Богатырской. "Сегодня" побывали на месте работ и узнавали, как идет ремонт и грозят ли городу пробки.
Также в связи с ремонтом в Киеве частично ограничено движение на Дарницкой площади.
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