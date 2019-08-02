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В Киеве на выходных ограничат движение на Позняках

Сегодня, 16:41

По ул. Драгоманова будет частично ограничено движение, а выезд на ул. Кошица будет полностью перекрыт

Фото: КГГА

Фото: КГГА

В Киеве на выходных ограничат движение на Позняках https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Транспорт По ул. Драгоманова будет частично ограничено движение, а выезд на ул. Кошица будет полностью перекрыт

В Дарницком районе Киева на выходных начнут асфальтировать часть улицы Драгоманова (от дома № 25 до дома № 17). Об этом сообщили в КК "Киевавтодор".

Дорожники будут работать в течение двух ночей: с 20:00 3 августа до 6:00 4 августа и с 20:00 4 августа в 6:00 5 августа.

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Во время работ движение по ул. Драгоманова будет частично ограничено, а выезд на ул. Кошица будет полностью перекрыт.

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Напомним, что на данный момент в столице продолжается ремонт Борщаговского путепровода и строится Шулявский путепровод. Для того, чтобы смонтировать многотонный пролет Шулявского моста, в столице перекрывался проспект Победы.

Вместе с тем, также идут ремонтные работы на проспекте Бандеры длиной 4,5 км, одного из самых загруженных в городе. Работы идут перед Северным мостом — от проспекта Героев Сталинграда до улицы Богатырской. "Сегодня" побывали на месте работ и узнавали, как идет ремонт и грозят ли городу пробки.  

Также в связи с ремонтом в Киеве частично ограничено движение на Дарницкой площади. 

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транспорт Киев позняки

Источник: Сегодня

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