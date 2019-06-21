В Киеве на выходных перекроют центр: какие улицы лучше объезжать (схема)

Дороги перекроют с вечера субботы, 22 июня

Архивное фото "Сегодня".

В Киеве в связи с проведением "Марша равенства" вечером в субботу, 22 июня, перекроют ряд центральных улиц. Об этом сообщает пресс-служба столичной патрульной полиции.

"22 июня с 18:00 до 23 июня 18:00 движение на некоторых улицах столицы будет временно ограничено в связи с проведением "Марша равенства", - говорится в сообщении.

Фото: патрульная полиция Киева

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Отметим, что в связи с перекрытием дорог также на выходных изменит схему движения и общественный транспорт. Кроме того, с 18:00 22 июня до окончания мероприятий 23 июня изменится работа станций метрополитена "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого" и "Театральная".

Напомним, в минувшем году в центре Киева собрались несколько тысяч человек, чтобы пройтись по улицам города в рамках "Марша равенства". Среди участников марша, пришедших поддержать ЛГБТ-сообщество, были замечены европейские дипломаты, украинский депутат, а также знаменитости. Правоохранители шли кордоном вдоль всей колонны. Правда, провокаций и стычек все же избежать не удалось.

Также сообщалось, что в столице на улице Крещатик толпа подростков напала на представителей ЛГБТ.

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