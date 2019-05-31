В Киеве на выходных перекроют ряд улиц

Также изменит движение общественный транспорт

Архивное фото КГГА.

В субботу, 1 июня, в Киеве состоится Всеукраинский велодень. В связи с мероприятием движение транспорта по ряду улиц будет ограничено. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Велодень начнется в 10:00 с традиционного группового фото на Софийской площади. В 11:00 колонны велосипедистов стартуют по маршруту: Софийская площадь – ул. Владимирская – ул. Большая Житомирская – Михайловская площадь – Софийская площадь – ул. Михайловская – Майдан Независимости – ул. Крещатик – Владимирской спуск – Почтовая площадь – ул. Набережно-Крещатицкая – Гаванский мост – ул. Набережно-Рыбальская – Северный мост – ул. Трухановская – Парк "Муромец" (финиш).

На время мероприятия будет ограничено движение автотранспорта в центре столицы:

С 10:30 до 13:00 – Софийская площадь – ул. Владимирская – ул. Большая Житомирская – Михайловская площадь – ул. Михайловская – Майдан Незалвисимости – ул. Крещатик – Владимирской спуск – Почтовая площадь.

Объезд: через Вознесенский спуск в направлении Подола; ул. Ярославов Вал, ул. Бульварно-Кудрявская в направлении Бессарабской площади и бульвара Шевченко.

Также Крещатик будет перекрыт из-за проведения мероприятий ко Дню защиты детей с 8:00 до 19:00.

С 11:20 до 13:30 – планируется ограничение движения автотранспорта без полного перекрытия и с выделением правой полосы для проезда велосипедистов по маршруту: Почтовая площадь – ул. Набережно-Крещатицкая – Гаванский мост – ул. Набережно-Рыбальская – Северный мост – ул. Трухановская – Парк "Муромец" (финиш).

Объезд: через ул. Электриков. Будет перекрыт заезд с ул. Набережно-Рыбацкой на Северный мост.

Кроме того, в связи с проведением мероприятия изменит движение общественный транспорт.

Напомним, недавно в Киеве открылись 33 площадки городского велопроката. Для того, чтобы воспользоваться услугой, нужно скачать на мобильный телефон приложение и пройти платную регистрацию (30 грн). Для того, чтобы взять велосипед на площадке, нужно поднести свой смартфон к QR-коду на двухколеснике, выбрать абонемент и нажать на кнопку "Начать прокат". После этого можно кататься по городу.

Отметим, что в 2018 году в Киеве работали 30 велопрокатных станций. Несмотря на предупреждения, велосипеды несколько раз портили и даже пытались воровать. Так, мужчина взял прокатный велосипед и нес на плечах 400 м, пока его не увидели прохожие и не обратились в полицию. Преступнику грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

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