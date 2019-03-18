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В Киеве начал разваливаться еще один мост

Сегодня, 11:45

На железнодорожном мосту на Вышгородской появились трещины

Фото: Вечерний Киев
В Киеве начал разваливаться еще один мост //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f67/1f4/5c8f671f407d8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f67/1f4/5c8f671f407d8.jpg Транспорт На железнодорожном мосту на Вышгородской появились трещины

В Киеве начал рушиться железнодорожный мост на улице Вышгородской в Оболонском районе столицы. Он был построен еще в 1930-е годы, его восстановили сразу после Второй мировой войны. После этого ремонтные работы там не проводились.

Сейчас же он стал постепенно разрушаться. На нем появились трещины, а также упали две тяжеленные облицовочные плитки. Во время дождей на головы пешеходов с моста стекает вода. Возле путепровода находится остановка популярных в городе троллейбусов №18,6, 25 и других, а также остановка маршруток.

Фото: Вечерний Киев

Отметим, что этот мост находится на балансе Юго-западной железной дороги. 

Напомним, в КГГА заявили, что в Киеве около 75 мостов нуждаться в срочном ремонте.

Ранее в Киеве движение по Шулявскому мосту окончательно закрыли, а сам путепровод начали разбирать. "Сегодня" побывали на месте работ и выяснили, как проходит ремонт и что происходит с движением транспорта.

Ранее мы писали, что, согласно проекту реконструкции, первая очередь строительства включает в себя возведение нового путепровода длинной 158 метров – он будет включать в себя шесть полос движения транспорта и после открытия увеличит пропускную способность на 20%. Также появятся велосипедные дорожки, а подземный переход под мостом реконструируют. На эти работы потратят 580 миллионов гривен.

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Тег Киев, мост, разрушение

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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