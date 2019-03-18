В Киеве начал разваливаться еще один мост
На железнодорожном мосту на Вышгородской появились трещины
В Киеве начал рушиться железнодорожный мост на улице Вышгородской в Оболонском районе столицы. Он был построен еще в 1930-е годы, его восстановили сразу после Второй мировой войны. После этого ремонтные работы там не проводились.
Сейчас же он стал постепенно разрушаться. На нем появились трещины, а также упали две тяжеленные облицовочные плитки. Во время дождей на головы пешеходов с моста стекает вода. Возле путепровода находится остановка популярных в городе троллейбусов №18,6, 25 и других, а также остановка маршруток.
Отметим, что этот мост находится на балансе Юго-западной железной дороги.
Напомним, в КГГА заявили, что в Киеве около 75 мостов нуждаться в срочном ремонте.
Ранее в Киеве движение по Шулявскому мосту окончательно закрыли, а сам путепровод начали разбирать. "Сегодня" побывали на месте работ и выяснили, как проходит ремонт и что происходит с движением транспорта.
Ранее мы писали, что, согласно проекту реконструкции, первая очередь строительства включает в себя возведение нового путепровода длинной 158 метров – он будет включать в себя шесть полос движения транспорта и после открытия увеличит пропускную способность на 20%. Также появятся велосипедные дорожки, а подземный переход под мостом реконструируют. На эти работы потратят 580 миллионов гривен.
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