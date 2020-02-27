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В Киеве начали тестировать новый ученический билет

27 февраля, 09:53

Новые ученические будут сделаны за счет горбюджета

В Киеве начал в тестовом режиме работать электронный ученический билет. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Участниками пилотного проекта с новыми ученическими стали пока что 36 школ (около 28 тысяч школьников).

Карточка, которую получили школьники, многофункциональна, и кроме проездного в ней будут появляться новые сервисы.

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На сегодняшний день в школах продолжают собирать данные для оформления электронных ученических билетов для всех столичных учеников (кроме выпускных 11-х классов). Уже в ближайшее время во все школы Киева поступит подробная инструкция с информацией о том, что нужно для оформления такого документа и каким образом нужно предоставлять необходимую информацию. Все электронные ученические билеты будут изготовлены за счет городского бюджета, поэтому средства от родителей собирать не будут.

Полностью на электронный ученический билет город перейдет только после того, как все школы соберут необходимую информацию.

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Ранее мы писали, как выглядит новый ученический билет и почему он пришелся по душем не всем родителям. Кроме того, о функционале электронных ученическихсмотрите в инфографике:

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Чтобы посмотреть инфографику в большем размере, откройте ее в новом окне / Фото: Сегодня

Тем временем в Киеве местный житель призывал власти ввести плату за въезд в столицу.

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Киев проезд Kyiv Smart Card

Источник: Сегодня

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