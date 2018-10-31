В Киеве начали "тестить" электронный билет, который будет действовать даже в маршрутках

С 1 ноября в столичном транспорте запустят в тестовом режиме оплату проезда при помощи электронного билета. В троллейбусах, автобусах и трамваях уже несколько месяцев устанавливают валидаторы.

Оплатить проезд можно будет несколькими способами: "Карточкой киевлянина", одноразовыми талончиками с QR-кодом и пластиковой электронной карточкой (стоимостью 40-50 грн), которую владелец сможет пополнять поездками по принципу карт на метро. Ограниченное количество карточек, как рассказал сайту "Сегодня" директор департамента информационных технологий КГГА Юрий Назаров, раздадут тем, кто примет участие в тестировании системы.

"Пассажиры будут ездить в транспорте и проверять надежность работы системы, тестирование займет три месяца", – отметил Назаров.

Готовятся запустить новую систему и в метро.

"Для этого на станциях будут модернизированы по одному турникету, через которые можно будет проходить с новыми карточками", – объясняет Назаров. Однако, когда точно в подземке заработает единый билет, пока не в курсе даже в метро.

В мэрии же обещают, что до октября следующего года е-билетом можно будет воспользоваться во всех видах транспорта, включая маршрутки, фуникулер и даже городскую электричку. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту распоряжения "О вводе в исследовательскую эксплуатацию автоматизированной системы учета оплаты проезда в гортранспорте Киева", который был опубликован на сайте КГГА.

"Маршрутки должны будут подключиться к системе в следующем году. Что касается горэлектрички, то валидаторы в ней могут появиться в декабре", – рассказали нам в КГГА.

По данным КП "Киевпастранс", запуск и эксплуатация новой системы только в наземном транспорте обойдется ориентировочно в 505 млн грн. Стоимость одного комплекта оборудования (560 для автобусов и 440 для электротранспорта) для е-билета, который включает в себя валидатор, экран водителя, бортовой компьютер и программное обеспечение, составляет от 200 тыс. грн.

Горожане сообщают, что валидаторы уже страдают от вандалов. Одну такую установку даже обмотали скотчем. Власти факты вандализма отрицают.

"Валидатор повредили при монтаже и обмотали скотчем, чтобы доехать в депо. Пока фактов вандализма не замечено", – объяснил Назаров.

Напомним, ранее мы писали, что вскоре из киевских троллейбусов, автобусов и трамваев исчезнут кондукторы, а маршрутки резко подскочат в цене. Виной тому – электронный билет, который столичные власти намерены запустить в Киеве уже этой осенью.