В Киеве начали выпускать студенческий е-билет: как он будет выглядеть

Пластиковые карты с необходимым функционалом одной из первых заказала администрация столичного политеха

В Киеве начинается выпуск студенческого единого электронного билета. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Право льготного проезда имеют и студенты. В условиях действия старой системы оплаты проезда, они заказывали студенческие проездные билеты, которые давали возможность получить скидку 50% на оплату проезда. И теперь мы начинаем переход на современную систему, когда карта с чипом будет служить одновременно удостоверением (студенческим – ред.) и е-билетом. Владелец такой карты сможет покупать поездки на студенческий электронный билет по льготной цене", – говорится в сообщении.

Отмечается, что для обеспечения студентов такими билетами администрации вузов должны предоставить свои технические требования к будущим карточкам. Коммунальное предприятие "ГИВЦ", которое занимается внедрением электронного билета, направило всем учебным заведениям письма с просьбой заказать студенческие билеты, интегрированные с системой электронного билета.

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Фото: КГГА

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Пластиковые карты с необходимым функционалом одной из первых заказала администрация столичного политеха.

Напомним, что с 1 апреля общественный транспорт столицы переходит на электронный билет. Е-билет будет действовать в метро, ​​автобусах, трамваях, троллейбусах, фуникулере и городской электричке.

Ранее в Киеве начал в тестовом режиме работать единый электронный ученический билет. Участниками пилотного проекта с новыми ученическими стали пока что 36 школ (около 28 тысяч школьников).

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