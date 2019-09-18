В Киеве начали запускать автомобили на мост Метро

Пока автомобильная часть моста работает только в одном направлении

Фото: пресс-служба Нацполиции Киева

В Киеве после ЧП на мосту Метро, полиция частично разрешила проезд по автомобильной части. Как сообщили "Сегодня" очевидцы, по состоянию на 21:30 машины уже едут по направлению центра города – с левого берега на правый.

В направлении от Набережного шоссе на левый берег автомобили пока не пускают – там продолжаются следственные действия. В частности, эксперты-взрывотехники и следователи осматривают автомобиль злоумышленника, который грозился взорвать мост. Напомним, мужчина приехал на мост на авто и перегородили им движение.

В полиции, тем временем, обещают полностью восстановить движение по мосту в ближайшее время – ориентировочно, в течение часа.

Реклама

Ранее была восстановлена работа метро на красной ветке. В связи с анонимным звонком о минировании в среду, 18 сентября, "красная" линия столичной подземки работала только от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная".

Из-за ограничений в час пик на нескольких станциях столичного метрополитена образовалась давка. Кроме того, проезд по мосту Метро был ограничен. Позже стало известно, что вооруженный неизвестный угрожает взорвать мост.

Как сообщалось, подозреваемый находится в неадекватном состоянии – под воздействием алкоголя или наркотиков. Об этом журналистам на месте событий сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Вечером подозреваемого на мосту метро в Киеве, который открыл стрельбу и угрожает взрывом, задержал спецназ КОРД в сопровождении СБУ.

Все подробности в спецтеме Угроза теракта на мосту Метро в Киеве

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама