В Киеве начался капремонт проспекта Бандеры: как идут работы (видео)

Рабочие снимают старый асфальт и демонтируют металлические отбойники

В Киеве начался капитальный ремонт проспекта Бандеры, который проходит по территории Подольского и Оболонского районов. Работы уже идут на участке перед Северным мостом — от ул. Героев Сталинграда до Богатырской.

На подготовительном этапе с помощью машин-фрез рабочие снимают старый асфальт и демонтируют металлические отбойники. До конца года генподрядчик обязуется на всем проспекте уложить новое асфальтобетонное покрытие, установить новые отбойники, построить велодорожки и обустроить современное энергоэффективное освещение.

На работы по обновлению важной магистрали потратят более 500 млн грн из городского бюджета.

Напомним, на днях "Киевавтодор" завершил первую очередь капремонта Русановского метромоста на участке по направлению к центру города. Теперь должны приступить к работам на второй половине.

Ранее сообщалось, что в связи с ремонтом на проспекте Бандеры частично ограничено движение.

Новости "Сегодня" также сообщали, что в столице уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода. Новости "Сегодня" сообщали, что ранее на площадке начали собирать первую пролетную металлическую конструкцию путепровода длиной в 20—25 метров. Из таких пролетов до конца года обещают собрать мост. Сборка конструкции пролета пока продолжается. Позже при помощи крана ее установят на готовые опоры моста.

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