Сделать стартовой
25,76
28,99
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Транспорт

В Киеве начался капремонт проспекта Бандеры: как идут работы (видео)

16 июля, 12:14

Рабочие снимают старый асфальт и демонтируют металлические отбойники

В Киеве начался капитальный ремонт проспекта Бандеры, который проходит по территории Подольского и Оболонского районов. Работы уже идут на участке перед Северным мостом — от ул. Героев Сталинграда до Богатырской.

На подготовительном этапе с помощью машин-фрез рабочие снимают старый асфальт и демонтируют металлические отбойники. До конца года генподрядчик обязуется на всем проспекте уложить новое асфальтобетонное покрытие, установить новые отбойники, построить велодорожки и обустроить современное энергоэффективное освещение.

На работы по обновлению важной магистрали потратят более 500 млн грн из городского бюджета. 

Напомним, на днях "Киевавтодор" завершил первую очередь капремонта Русановского метромоста на участке по направлению к центру города. Теперь должны приступить к работам на второй половине.

Ранее сообщалось, что в связи с ремонтом на проспекте Бандеры частично ограничено движение.

Новости "Сегодня" также сообщали, что в столице уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода. Новости "Сегодня" сообщали, что ранее на площадке начали собирать первую пролетную металлическую конструкцию путепровода длиной в 20—25 метров. Из таких пролетов до конца года обещают собрать мост. Сборка конструкции пролета пока продолжается. Позже при помощи крана ее установят на готовые опоры моста.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, ремонт дорог, проспект Бандеры

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве начался капремонт проспекта Бандеры: как идут работы (видео)". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Проспект Бандеры декоммунизировали дважды: что нужно знать о переименованиях в Киеве

26 июня, 19:03

Киевский админсуд отменил решение о переименовании двух столичных проспектов

Ремонт проспекта Степана Бандеры обойдется Киеву в 630 млн гривен

21 сентября 2018, 09:23

Проект капитального ремонта рассчитан на 15 месяцев

Ремонтный сезон в Харьковской области: дорожники выполнили половину своего плана

14 июля, 19:17

В Службе автодорог отчитались о ходе реконструкции

В Киевской области раскрыли хищение более 3,5 млн гривен на ремонте дорог

12 июля, 13:15

К коррупционной схеме оказались причастны должностные лица сельских советов

6 привычек, которые программируют на бедность

Диета по группе крови: охотничья первая

Святослав Вакарчук впервые показал жену и дочь (фото)

Шрифт на банкноте в 1000 гривен оказался пиратским

В Украине резко подорожают вода, продукты и метро

Сколько заработал и.о. главы СБУ Баканов

"Почему украинцы становятся беднее при условии роста экономики?"

С ростом пенсий и зарплат: Гройсман рассказал о бюджете-2020

Эмилия Кларк впервые рассказала о двух операциях на мозге

Гройсман поручил подготовить цены на тепло и горячую воду

15 красавиц российского кино

Kasta отдает компьютерную мышь без проводов за копейки

Украинцы разводятся для того, чтобы получить субсидии: суды бьют тревогу

Вчера, 07:00

Участников "льготных" разводов выдает их поведение

Доллар будет дешеветь из-за политики США: чем это опасно для Украины

14 июля, 07:51

Эксперты считают, что наступает идеальное время для развития внутреннего производства за счет внешних инвестиций

Половина украинцев не понимает, что происходит в украинской политике: результаты социального исследования

14 июля, 07:00

Вторая половина очень интересуется политикой. Эксперты считают, что это плохо Мария Пирогова

"Отмотали" на 1,5 миллиона гривен: в Днепре разоблачили группу тарифных аферистов

14 июля, 06:40

Шайка из 6 человек работала по всей стране и помогала "экономить" на ЖКУ

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Как убрать герпес на губах быстро и наверняка

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь