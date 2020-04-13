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В Киеве начался ремонт дороги на улице Генерала Наумова

13 апреля, 13:18

Мила Князьская-Ханова

Движение по дороге будут частично ограничивать

В Киеве 13 апреля начался ремонт на улице Генерала Наумова. Во время работ до 17:00 будет частично ограничено движение транспорта, сообщили в КК "Киевавтодор".

Так, в рамках среднего ремонта дорожники будут обновлять покрытие на части между улицами Корсунской и Лесорубной. Первый этап работ дорожники должны завершить 13 апреля в 17:00. Коммунальная корпорация прощения за неудобства.

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Напомним, с 31 марта по 1 мая на проспекте Степана Бандеры частично ограничат движение в связи с капитальным ремонтом. Он пройдет на участке между ул. Иорданской и путепроводом на ул. Богатырской в ​​направлении Северного моста. Во время работ движение будет организовано по одной полосе. Работы на участке в направлении Северного моста продлятся до начала мая.

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А недавно начался самый масштабный ремонт дорог в истории Украины за весь период независимости. Планы грандиозные – власть обещает восстановить 4 тысячи километров трасс как международного, так и местного значения. Сейчас 95% всех дорог страны в неудовлетворительном состоянии – их покрытие часто разрушает перегруженный транспорт. Восстановление трасс началось в 18 областях.

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киевавтодор ремонт дорог дорожники движение транспорта Генерала Наумова

Источник: Сегодня

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