В Киеве начинается масштабное перекрытие дорог в центре (схема)

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Киеве с вечера 4 октября начинаются масштабные перекрытия дорог в центре города в связи с проведением первого дня международного марафона 10th Wizz Air Kyiv City Marathon 2019. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции столицы.

"В связи с пидготовительными работами в районе Софийской площади с 21:00 (4 октября) в 22:00 (6 октября) будет ограничение движение по Владимирскому проезду, улицам Аллы Тарасовой и Малой Житомирской. Кроме этого с 5:00 (5 октября) до 22:00 (6 октября) для проезда будут ограничены улице Трехсвятительская и Владимирская (участок от Большой Житомирской до Софиевской)", – говорится в сообщении.

Фото: патрульная полиция Киева Реклама

На втором участке движение будет ограничиваться и возобновляться во время проведения забега.

Отметим, что 5 октября с 19:00 до 20:00 на Крещатике ограничат движение во время открытия Киевского международного фестиваля театров кукол "pUp.pet.

Напомним, в Киеве остаются считанные дни до открытия новой выставки на Певческом поле. В этом году традиционный Фестиваль хризантем будет посвящен звездам. "Цветочные созвездия" из более 20 тысяч цветов начнут встречать гостей уже с пятницы, 4 октября. Ну а пока зеленые хозяйства города делятся фотографиями процесса создания уникальных клумб.

Также мы писали, что в столичном ботаническом саду имени академика Фомина на станции метро "Университет" собрались сотни людей. Они пришли не на экскурсию, а навести порядок. Центральные дорожки здесь убраны всегда, а вот отдаленные части сада немного захламлены. Поэтому волонтеры решили собрать мусорв парке и сделать его более приятным для посещения.

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