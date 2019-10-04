Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,88
27,24

В Киеве начинается масштабное перекрытие дорог в центре (схема)

4 октября, 09:33

Движение перекрывают в связи с проведением международного марафона 10th Wizz Air Kyiv City Marathon 2019

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Киеве с вечера 4 октября начинаются масштабные перекрытия дорог в центре города в связи с проведением первого дня международного марафона 10th Wizz Air Kyiv City Marathon 2019. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции столицы.

"В связи с пидготовительными работами в районе Софийской площади с 21:00 (4 октября) в 22:00 (6 октября) будет ограничение движение по Владимирскому проезду, улицам Аллы Тарасовой и Малой Житомирской. Кроме этого с 5:00 (5 октября) до 22:00 (6 октября) для проезда будут ограничены улице Трехсвятительская и Владимирская (участок от Большой Житомирской до Софиевской)", – говорится в сообщении.

Фото: патрульная полиция Киева

Фото: патрульная полиция Киева

Реклама

На втором участке движение будет ограничиваться и возобновляться во время проведения забега.

Отметим, что 5 октября с 19:00 до 20:00 на Крещатике ограничат движение во время открытия Киевского международного фестиваля театров кукол "pUp.pet.

Напомним, в Киеве остаются считанные дни до открытия новой выставки на Певческом поле. В этом году традиционный Фестиваль хризантем будет посвящен звездам. "Цветочные созвездия" из более 20 тысяч цветов начнут встречать гостей уже с пятницы, 4 октября. Ну а пока зеленые хозяйства города делятся фотографиями процесса создания уникальных клумб.

Также мы писали, что в столичном ботаническом саду имени академика Фомина на станции метро "Университет" собрались сотни людей. Они пришли не на экскурсию, а навести порядок. Центральные дорожки здесь убраны всегда, а вот отдаленные части сада немного захламлены. Поэтому волонтеры решили собрать мусорв парке и сделать его более приятным для посещения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев марафон перекрытие дорог

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве митингующие заблокировали движение на проспекте Науки (видео)
В Киеве митингующие заблокировали движение на проспекте Науки (видео)Происшествия
Транспортный коллапс на Дарницкой площади: киевляне показали впечатляющее фото
Транспортный коллапс на Дарницкой площади: киевляне показали впечатляющее фотоТранспорт
Возвращение скоростного трамвая: чем недовольны пассажиры (фото)
Возвращение скоростного трамвая: чем недовольны пассажиры (фото)Транспорт
Запуск скоростного трамвая на Борщаговке: киевляне показали недостатки (фото)
Запуск скоростного трамвая на Борщаговке: киевляне показали недостатки (фото)Транспорт
В Киеве ограничат движение по путепроводу на улице Бойчука
В Киеве ограничат движение по путепроводу на улице БойчукаТранспорт
Центр Киева сковала пробка из-за двух ДТП
Центр Киева сковала пробка из-за двух ДТППроисшествия

Новости партнеров

Loading...