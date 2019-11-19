В Киеве неизвестный лихач промчался со скоростью 222 км/час

Фото: Центр организации дорожного движения

В столице электронная система TruSign на Столичном шоссе за минувшие сутки зафиксировала превышение скорости одним из автомобилей в 222 км/час. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.

"К сожалению, и в целом результаты мониторинга скорости неутешительны. Разрешенный скоростной режим нарушили 19 556 транспортных средств, а это – 67,8% от общего количества авто, которые проехали по трассе за сутки. При этом 6,88% (1983) автомобилей превысили скорость более чем на 50 км от разрешенной", – говорится в сообщении.

Таким образом средняя скорость движения по Столичному шоссе за сутки составляла 76,4 км/час.

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Отметим, что максимально разрешенная скорость движения по столичным магистралям в зимний период – 50 км/час.

Напомним, после того как глава МВД Арсен Аваков заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД и снижении порога допустимой скорости уже в следующем году, свое мнение высказали и эксперты. Более подробно читайте в статье "Штрафы за нарушение ПДД увеличат: поможет ли это уменьшить число аварий".

Напомним, на днях трагическое ДТП произошло в Сумах. Два человека погибли после того, как водитель превысил скорость и влетел в столб.

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