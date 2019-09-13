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В Киеве ночью частично перекроют Южный мост

13 сентября, 22:07

Ограничения вводят в связи с аварийным ремонтом в направлении Левого берега

В столице с вечера субботы, 14 сентября, до утра воскресенья, 15 сентября, частично ограничат движение на эстакаде Южного моста в направлении Левого берега. Там будут выполнять аварийный ремонт деформационного шва, сообщили в КК "Киевавтодор".

Работы будут проводить ночью. Движение будет частично ограничено в крайней правой полосе с 21:00 14 сентября до 7:00 15 сентября.

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Как сообщалось, в Киеве с 10 сентября по 10 ноября на улице Круглоуниверситетской ограничили движение автомобилей от перекрестка с Крутым спуском до дома № 12. Также здесь будут заняты проезжая часть и тротуар. Ограничения вводятся в связи с прокладкой сетей водоснабжения и канализации. Соответствующие работы позволят подключить эти сети к жилому дому с подземным паркингом, встроенными помещениями и встроенным спортивным залом гимназии № 86 "Консул" на улице Лютеранской, 14в в Печерском районе.

<p>Напомним, в Киеве уже несколько месяцев продолжаются работы <strong><a href="https://www.segodnya.ua/kiev/ktransport/snos-shulyavskogo-mosta-kak-mozhno-budet-obehat-zakrytyy-puteprovod-1230530.html">по сносу и возведению нового Шулявского путепровода</a></strong>.</p>

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Киев ремонт южный мост киевавтодор проезжая часть

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