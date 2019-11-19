В Киеве ночью перекроют Южный мост

Проезд ограничат в ночь с 22 до 23 ноября

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В Киеве на Южном мосту на несколько часов частично ограничат движение с 21:00 22 ноября до 7:00 23 ноября, сообщает "Киевавтодор".

"Из-за аварийного состояния одного из деформационных швов (с момента строительства мост капитально не ремонтировался) мы будем проводить текущий ремонт шва. Чтобы уменьшить влияние на трафик, ремонт проведем ночь на субботу", – сообщили в дорожной корпорации.

Работы будут выполнять в направлении станции метро "Выдубичи". Во время работ движение будет частично ограничено.

Напомним, корреспонденты новостей "Сегодня" прогулялись по городу с новым советником мэра Киева Михаилом Бахматовым – поговорили о платном проезде в центре города, велосипедистах, борьбе с пробками и многом другом. Читайте интервью с советником Кличко Максимом Бахматовым: Киевляне очень хотят выполнять ПДД, но им нужно чуточку помочь.

А тем временем первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник рассказывал на днях, что работы по строительству Шулявского моста продолжаются в штатном режиме– осуществляют пневматическое испытание нового газопровода.

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