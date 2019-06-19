В Киеве обновили одну из станций городской электрички

Пассажиры могут пользовать лифтом, бесплатным WI-FI, новыми турникетами

Фото: facebook.com/davtyan.dmytro.

На станции городской электрички "Вышгородская" в Киеве завершился первый этап реконструкции. Тут построен мостовой переход, укреплен склон, подходы к станции.

Пассажиры могут пользовать лифтом, бесплатным WI-FI, новыми турникетами. Как заверяют в КГГА, планируется ремонт еще 14 станций электрички.

Напомним, что в Киеве планируют провести реконструкцию выходов со станции метро "Выставочный центр". В КГГА говорят, что пассажиров стало намного больше, а единственный подземный переход не справляется с их количеством. В течении 2019-2020 годов реконструируют выход №1, уже подписано соответствующее распоряжение КГГА № 875. Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен", которое определено заказчиком работ, в 2019 году должно обеспечить разработку, экспертизу и утверждение проектной документации.

Ранее новости "Сегодня" писали, что в Киеве продолжается строительство ветки метро на Виноградарь. Общая стоимость ввода в эксплуатацию станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" Сырецко-Печерской линии оценивается в 6 млрд гривен.

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