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В Киеве ограничат движение на Дарницкой площади

24 июля, 12:26

На выходных в столице начнется капитальный ремонт транспортной артерии

Фото из архивов "Сегодня"
Фото из архивов "Сегодня".

В Киеве на выходных, с 27-28 июля, в зависимости от погодных условий, начнется капитальный ремонт Дарницкой площади. В связи с работами движение будет частично ограничено. Об этом сообщает пресс-служба КК "Киевавтодор".

"Дорожники будут работать круглосуточно. При благоприятной погоде закончить обновление планируют уже к началу сентября", - говорится в сообщении.

Фото: "Киевавтодор"
Фото: "Киевавтодор"

Как уточнили в "Киевавтодоре", работать начнут на двух полосах движения от просп. Собороности до Харьковского шоссе. Будут выровнены бордюры и люки смотровых колодцев, заменены все два слоя асфальта. Частично обновят песчано-щебеночную подушку. На тротуарах появится ФЭМ. А освещать площадь будут энергосберегающие LED-фонари.

Гарантия на новое дорожное полотно – пять лет.

Отметим, что также в Киеве в ночь на 27 июля на путепроводах на пересечении улицы Богатырской с Оболонским проспектом и проспектом Бандеры ограничат движение.

Напомним, что на Шулявке три месяца идет возведение нового моста. Cтроительство столкнулось с серьезными трудностями. Под будущей переправой много устаревших коммуникаций, и до сих пор не решен вопрос со сносом цеха завода "Большевик". "Сегодня" разбирались, что же не так на стройке. 

Движение по мосту было закрыто в марте. В апреле Шулявский путепровод (один из самых загруженных в столице) полностью разобрали, а закончить все работы, включая постройку нового моста, обещают к концу этого года. Стоимость работ оценивается в около 830 миллионов гривен, у генподрядчика заверяют, что все работы идут по графику. 


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Тег транспорт, Киев, Дарницкая площадь

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