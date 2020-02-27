Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,65
26,8

В Киеве ограничат движение на проспекте Победы

27 февраля, 08:37

Дорожники будут ремонтировать путепровод возле станции метро "Берестейская"

В Киеве на проспекте Победы в пятницу, 28 февраля, ограничат движение под путепроводом возле станции метро "Берестейская". Об этом сообщает пресс-служба КК "Киевавтодор".

Движение будет ограничено с 8:00 до 17:00.

"На путепроводе на пересечении улиц Василенко, Дегтяревской над проспектом Победы проведут ремонт одной из опор, а также ливнестоков. Работать будут в сторону Святошино", – говорится в сообщении.

Реклама

Работы должны закончить к вечернему часу пик, чтобы меньше влиять на трафик.

Напомним, в конце прошлого года было открыто движение по эстакаде Шулявского путепровода, съезды же еще не построены.

В тренде
В Киеве "скорая" попала в ДТП: такси занесло на тротуар (фото)

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко объяснял, почему Шулявский мост постоянно дорожает.

При этом идет ремонт и на Борщаговском путепроводе.

Тем временем, специалисты "Киевавтодормоста" начали дополнительные обследования киевских путепроводов. Сейчас такие работы ведутся на трамвайном путепроводе над проспектом Шухевича и на сооружении вблизи станции метро "Харьковская". Первоначально специалисты проводят работы на путепроводах, которые требуют срочного ремонта. Сейчас в Киеве 101 такое сооружение (28 сооружений – 5-го состояния и 73 – 4-го).

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

транспорт Киев ремонт

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Туалет на колесах": в Киеве водитель и кондуктор справили нужду на автобус (фото)Происшествия
В Киеве изменят правила проезда в метро из-за скандала с музыкальными инструментами
В Киеве изменят правила проезда в метро из-за скандала с музыкальными инструментамиТранспорт
Под Киевом перекрыли Одесскую трассу из-за стадиона
Под Киевом перекрыли Одесскую трассу из-за стадионаПроисшествия
Транспортный коллапс: на Академгородке отключились все светофоры
Транспортный коллапс: на Академгородке отключились все светофорыТранспорт
Гадкая парковка в центре Киева: что делать, если столбики не помогают (фото)
Гадкая парковка в центре Киева: что делать, если столбики не помогают (фото)Транспорт
"Премия Дарвина" в Киеве: на Вокзальной пьяный упал под колеса скоростного трамвая (видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...