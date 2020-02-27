В Киеве ограничат движение на проспекте Победы

В Киеве на проспекте Победы в пятницу, 28 февраля, ограничат движение под путепроводом возле станции метро "Берестейская". Об этом сообщает пресс-служба КК "Киевавтодор".

Движение будет ограничено с 8:00 до 17:00.

"На путепроводе на пересечении улиц Василенко, Дегтяревской над проспектом Победы проведут ремонт одной из опор, а также ливнестоков. Работать будут в сторону Святошино", – говорится в сообщении.

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Работы должны закончить к вечернему часу пик, чтобы меньше влиять на трафик.

Напомним, в конце прошлого года было открыто движение по эстакаде Шулявского путепровода, съезды же еще не построены.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко объяснял, почему Шулявский мост постоянно дорожает.

При этом идет ремонт и на Борщаговском путепроводе.

Тем временем, специалисты "Киевавтодормоста" начали дополнительные обследования киевских путепроводов. Сейчас такие работы ведутся на трамвайном путепроводе над проспектом Шухевича и на сооружении вблизи станции метро "Харьковская". Первоначально специалисты проводят работы на путепроводах, которые требуют срочного ремонта. Сейчас в Киеве 101 такое сооружение (28 сооружений – 5-го состояния и 73 – 4-го).

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