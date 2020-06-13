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В Киеве ограничат движение на проспекте Победы

13 июня, 05:29

Наталья Руда Наталья Руда

На Воздухофлотском путепроводе дорожники будут устанавливать временные подпорные конструкции

В Киеве с 8:00 13 июня до 20:00 14 июня на проспекте Победы под Воздухофлотским путепроводом частично ограничат движение. Об этом предупредили в КК "Киевавтодор".

На Воздухофлотском путепроводе дорожники будут устанавливать временные подпорные конструкции. Работать будут с проспекта Победы. Чтобы уменьшить влияние на трафик, работы проведут в течение выходных.

Во время работ движение будет частично ограничено по крайним левым полосам.

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Напомним, что с 4 июня начался средний ремонт на улице Франко. Там будут обновлять покрытие в квартале между улицами Богдана Хмельницкого и Липинского. С 8 июня по 15 июля движение на участке улицы перекрыто. Объехать участок можно по улицам Лысенко и Коцюбинского.

Ранее киевлян удивил "ремонт" моста над проспектом Победы на улице Дегтяревской.

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Кроме того, новости "Сегодня" писали о проблемах на новом пешеходном мосту в центре Киева, который был открыт в конце мая прошлого года. Так, на мосту треснуло высокое антивандальное боковое стекло на перилах.

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транспорт Киев проспект победы

Источник: Сегодня

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