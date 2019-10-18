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В Киеве ограничат движение на Северном мосту

18 октября, 10:34

Проезд будут частично перекрывать 19 и 20 октября

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

В Киеве параллельно с ремонтом дырявых эстакад Южного моста коммунальщики на Североном мосту продолжают текущие ремонтные работы, в связи с чем на ближайших выходных будет частично ограничено движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора".

"На Северном мосту продолжается текущий ремонт. Работы выполняют в выходные, чтобы меньше затруднять движение. Более того, утром будут работать на участке в сторону Троещины. А после обеда – наоборот, в сторону "Почайны", - говорится в сообщении.

Так, движение будут ограничивать:

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  • с 8:00 до 14:00 19 и 20 октября (в сторону Троещины)
  • с 14:00 до 18:00 19 и 20 октября (в сторону ст. м. "Почайна").

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Иллюстрация

Напомним, что в Киевской области с 1 октября стартовал ежегодный осенний комиссионный осмотр улично-дорожной сети. Проверка проводится для определения состояния эксплуатационного содержания улично-дорожной сети после окончания летнего сезона и надлежащей подготовки ее к зимнему периоду эксплуатации.

Также журналисты "Сегодня" ранее узнали, где в Украине самые глубокие ямы на дорогах, почему их никто не ремонтирует и сколько средств и времени нужно, чтобы восстановить их до нормального состояния.

Кроме того, сообщалось, что из трассы Киев – Одесса хотят сделать автобан.

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транспорт Киев Северный мост

Источник: Сегодня

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