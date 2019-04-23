В Киеве ограничат движение на Столичном шоссе

Будет ограничено движение транспорта от р. Лыбедь до остановки "Цементный завод"

Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Киеве временно ограничат движение транспорта на Столичном шоссе, сообщает пресс-служба КК "Киевавтодор".

"С 20:00 24 апреля по 7:00 25 апреля в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на Столичном шоссе будет частично ограничено движение транспорта в местах выполнения работ на участке от р. Лыбедь до остановки "Цементный завод" в направлении проспекта Науки", – говорится в сообщении.

Также ранее в КГГА напомнили, что на Южном мосту сейчас осуществляется капремонт деформационных швов, мост Метро через Днепр – также в процессе капремонта, а на мосту через Русановский пролив осуществляют усиление конструкций, монтаж тротуаров и усиления пролетных строений.

Отметим, что ранее в столице полностью разобрали Шулявский путепровод над проспектом Победы.

Ранее сообщалось, что на Столичном шоссе в районе Чапаевки произошла крупная авария с пострадавшими. По предварительным данным, микроавтобус Mercedes-Benz Vito вез людей из города Кропивницкий в Борисполь. В салоне, кроме водителя, находилось восемь пассажиров: четыре женщины и четыре ребенка. Также смертельная авария произошла на Северном мосту в Киеве, погиб один пассажир и водитель.

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