В Киеве ограничат движение на важной транспортной артерии
В столице решили отремонтировать путепроводы на пересечении улицы Богатырской с Оболонским проспектом и проспектом Бандеры
В Киеве в ночь на 27 июля на путепроводах на пересечении улицы Богатырской с Оболонским проспектом и проспектом Бандеры ограничат движение. Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора".
"Там начинается капитальный ремонт четырех путепроводов. Первыми будут ремонтировать сооружения в направлении Северного моста", – говорится в сообщении.
С 27 июля двустороннее движение будет организовано на одной стороне (на путепроводах в направлении выезда из города).
Во время работ заменят асфальтовое покрытие, зальют новую монолитную плиту, усилят опоры и балки пролетов. Первые отремонтированные сооружения планируют открыть до конца этого года, а с весны 2020 года – начать работы на соседней стороне.
Капитальный ремонт будут проводить одновременно с обновлением просп. Бандеры, чтобы не ограничивать движение дважды.
Напомним, что на Шулявке три месяца идет возведение нового моста. Cтроительство столкнулось с серьезными трудностями. Под будущей переправой много устаревших коммуникаций, и до сих пор не решен вопрос со сносом цеха завода "Большевик". "Сегодня" разбирались, что же не так на стройке.
Движение по мосту было закрыто в марте. В апреле Шулявский путепровод (один из самых загруженных в столице) полностью разобрали, а закончить все работы, включая постройку нового моста, обещают к концу этого года. Стоимость работ оценивается в около 830 миллионов гривен, у генподрядчика заверяют, что все работы идут по графику.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве ограничат движение на важной транспортной артерии". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жителей Борщаговки в Киеве ожидает новый транспортный коллапс: фото
Власти наметили капремонт Борщаговской улицы длиной 3,6 км
ФОТОФАКТ. Столичные дорожники показали превратившийся в решето путепровод на Борщаговке
В "Киевавтодоре" назвали дырки в полотне "звездным небом"