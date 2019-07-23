В Киеве ограничат движение на важной транспортной артерии

В столице решили отремонтировать путепроводы на пересечении улицы Богатырской с Оболонским проспектом и проспектом Бандеры

В Киеве в ночь на 27 июля на путепроводах на пересечении улицы Богатырской с Оболонским проспектом и проспектом Бандеры ограничат движение. Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора".

"Там начинается капитальный ремонт четырех путепроводов. Первыми будут ремонтировать сооружения в направлении Северного моста", – говорится в сообщении.

Фото: КГГА

С 27 июля двустороннее движение будет организовано на одной стороне (на путепроводах в направлении выезда из города).

Во время работ заменят асфальтовое покрытие, зальют новую монолитную плиту, усилят опоры и балки пролетов. Первые отремонтированные сооружения планируют открыть до конца этого года, а с весны 2020 года – начать работы на соседней стороне.

Капитальный ремонт будут проводить одновременно с обновлением просп. Бандеры, чтобы не ограничивать движение дважды.

Напомним, что на Шулявке три месяца идет возведение нового моста. Cтроительство столкнулось с серьезными трудностями. Под будущей переправой много устаревших коммуникаций, и до сих пор не решен вопрос со сносом цеха завода "Большевик". "Сегодня" разбирались, что же не так на стройке.

Движение по мосту было закрыто в марте. В апреле Шулявский путепровод (один из самых загруженных в столице) полностью разобрали, а закончить все работы, включая постройку нового моста, обещают к концу этого года. Стоимость работ оценивается в около 830 миллионов гривен, у генподрядчика заверяют, что все работы идут по графику.

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