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В Киеве ограничат движение по проспекту Победы

Сегодня, 15:47

Ограничение движения запланировано с 13 по 20 апреля

Фото: Алексей Филипов, Сегодня

В Киеве с 13 до 20 апреля частично ограничат движение транспорта через проспект Победы в связи с демонтажем конструкций Шулявского путепровода. Об этом сообщает пресс-служба КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева".

Так, ограничения движения предусмотрены:

  • 13-15 апреля запланировано частичное ограничение движения в направлении центра; 
  • 16-19 апреля – частичное ограничение движения в направлении области;
  • в ночь на 16, 17, 18, 19 и 20 апреля – ограничение движения с 23:00 до 06:00 следующего дня.

Коммунальщики призвали водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и внимательно соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать аварийных ситуаций на дороге.

Ранее мы подробно сообщали, как проходит снос конструкций путепровода и ремонтные работы, а также куда девается строительный мусор.

Напомним, ранее мы писали, как можно объехать закрытый Шулявский путепровод.


Как выглядит закрытый мост и большая стройка с высоты птичьего полета – смотрите в видео "Сегодня".

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Тег Киев, проспект победы, шулявский мост

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Сегодня

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