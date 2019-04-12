В Киеве ограничат движение по проспекту Победы
Ограничение движения запланировано с 13 по 20 апреля
В Киеве с 13 до 20 апреля частично ограничат движение транспорта через проспект Победы в связи с демонтажем конструкций Шулявского путепровода. Об этом сообщает пресс-служба КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева".
Так, ограничения движения предусмотрены:
- 13-15 апреля запланировано частичное ограничение движения в направлении центра;
- 16-19 апреля – частичное ограничение движения в направлении области;
- в ночь на 16, 17, 18, 19 и 20 апреля – ограничение движения с 23:00 до 06:00 следующего дня.
Коммунальщики призвали водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и внимательно соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать аварийных ситуаций на дороге.
Ранее мы подробно сообщали, как проходит снос конструкций путепровода и ремонтные работы, а также куда девается строительный мусор.
Напомним, ранее мы писали, как можно объехать закрытый Шулявский путепровод.
Как выглядит закрытый мост и большая стройка с высоты птичьего полета – смотрите в видео "Сегодня".
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве ограничат движение по проспекту Победы". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Снос Шулявского моста: демонтировать конструкции будет кран-гигант
Строители шутливо называют гигантскую машину "Оптимус Прайм"
Снос Шулявского моста в Киеве: проспект Победы обещают не перекрывать
Возле станции метро "Шулявская" уже демонтировали 32 железобетонные балки