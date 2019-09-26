В Киеве ограничат движение по путепроводу на улице Бойчука

На путепроводе на пересечении ул. Бойчука, ул. Саперно-Слободской и Стратегического шоссе будут выполнять противоаварийные работы

В Киеве на путепроводе на улице Бойчука с 20:00 26 сентября до 7:00 7 октября ограничат движение. Об этом сообщает пресс-служба Коммунальной корпорации "Киевавтодор".

"На путепроводе на пересечении ул. Бойчука, ул. Саперно-Слободской и Стратегического шоссе будут выполнять противоаварийные работы. Во время выполнения работ будет ограничено движение на 1,5 полосах (в направлении Выдубичей)", – говорится в сообщении.

Фото: Киевавтодор Реклама

Напомним, в Киеве с 19 сентября ограничили въезд грузового транспорта со стороны Борисполя. Цель ограничений – уменьшить негативное влияние транспорта на состояние воздуха и разгрузить движение.

Новости "Сегодня" ранее писали, что в столице продолжается ремонт на Борщаговском путепроводе, где до 1 октября обещают восстановить движение скоростного трамвая. Отметим, Борщаговский путепровод капитально не ремонтировался с 1965 года и находился в аварийном состоянии. Ранее мы показывали фото путепровода, который превратился в решето.

Также в Киеве уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода.

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