В Киеве ограничат движение по Северному и Южному мостам

13 и 14 февраля на проезжей части будет проходить ремонт

Фото: Клуб Коренного Киевлянина / Facebook (архив).

В Киеве ограничат движение по Северному и Южному мостам //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/449/a29/5c5449a29e621.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/449/a29/5c5449a29e621.jpg 2019-02-12T21:33:00+02:00 Транспорт 13 и 14 февраля на проезжей части будет проходить ремонт

В Киеве 13 февраля и в ночь на 14 февраля частично ограничат движение транспорта на Северном мосту через р. Днепр и на Южном мостовом переходе, сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор". Это связано с выполнением ремонта асфальтобетонного покрытия.

Движение будет ограничено:

на Северном мосту через р. Днепр с 10:00 до 13:00 в направлении жилого массива Троещина, а также с 13:00 до 20:00 в направлении жилого массива Оболонь;

на Южном мостовом переходе с 20:00 до 00:00 в направлении с ул. Николая Бажана на Столичное шоссе, а с 00:00 до 04:00 14 февраля во направления со Столичного шоссе на ул. Николая Бажана.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, что с 10:00 12 февраля в связи с реконструкцией ул. Туполева на участке от ул. Эстонской до ул. Игоря Турчина будет закрыто движение транспорта. Сроки окончании работ и открытия движения пока неизвестны.

Напомним, в Киеве вскоре заработает парковочная инспекция. К новой службы контроля уже набрали 10 человек. Сейчас они проходят обучение. Инспекторы сначала будут проводить разъяснительную работу, но со временем начнут штрафовать. Также с "героями парковки" борются активисты.

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