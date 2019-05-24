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В Киеве ограничат движение рядом с АП

24 мая, 17:07

С понедельника будут ремонтировать участок улицы Институтской

Фото: Григорий Салай, Сегодня

В столице на следующей неделе ограничат движение на участке улицы Институтской, сообщает пресс-служба КК "Киевавтодор".

"С 8:00 27 мая в связи с фрезерованием старого покрытия на ул. Институтской от ул. Шелковичной до ул. Ольгинской будет частично ограничено движение транспорта", - говорится в сообщении.

Коммунальщики просят киевлян с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, а также не оставлять свои транспортные средства на проезжей части указанного участка улично-дорожной сети, чтобы не мешать дорожным работам.

Ранее мы писали, что в Киеве Рыбальский мост, который уже несколько лет был закрыт для автомобилей, полностью перекрыли и для пешеходов: в конце апреля здесь появился забор и табличка, которая информирует о грядущих строительных работах. Также на мосту появилась охрана, которая не пропускает на его территорию людей. Забор также перекрыл часть тротуара на Набережно-Крещатицкой улице, которая проходит по стороне, где находится выход на Рыбальский мост. Старый мост разрешили демонтировать еще в 2013 году и на его месте возвести часть развязки нового Подольского моста. Однако тогда работы не начались из-за приостановки строительства основного мостового перехода.

Также мы писали, что в столице разобрали Шулявский путепровод


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Тег транспорт, Киев, институтская

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