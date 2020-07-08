В Киеве ограничат движение транспорта по Шулявскому путепроводу стройку развязки на котором ранее перенесли. Коммунальщики будут готовить путепровод к укладке верхних слоев подходов и сопряжения асфальтобетонного покрытия подходов с основным проездом Шулявского путепровода. Работы начнутся 9 июля и продолжатся в течение 8-10 дней.

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Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"В коммунальном предприятии просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и внимательно соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать аварийных ситуаций на дороге", – говорится в сообщении.

Напомним, до конца лета столичные власти обещали выкупить и демонтировать здание цеха №5 завода "Большевик" и построить там съезд с нового Шулявского моста.

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Отметим, движение по новому Шулявскому мосту открыли не так давно. 25 марта,на путепроводе начали асфальтировать съезд для автотранспорта на проспект Победы в сторону Святошина, а движение троллейбусов возобновили с 1 апреля. На данный момент еще продолжаются работы по реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Вадима Гетьмана.

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Ранее мэр Киева Виталий Кличко объяснял, почему Шулявский мост постоянно дорожает.

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